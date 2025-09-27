Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Hamas: non abbiamo ancora ricevuto piano

In questa edizione: Hamas: non abbiamo ancora ricevuto piano, Flotilla: delegazione italiana va avanti, Dombrovskis: Ue in guerra ibrida con Mosca, Ex Ilva, "ricevute 10 offerte di acquisto", Padre ragazzo sequestrato: trattato bene, Serie A, dalle 18 Juventus-Atalanta.

27 Set 2025 - 17:09
