Breaking News delle 16.00 | Cina-Russia, "Legami senza precedenti"

In questa edizione: Cina-Russia, "Legami senza precedenti". Putin: "Mai contrari ad adesione Ucraina a Ue". IDF: "Spostatevi da Gaza City verso Al Mawasi". Siti sessisti, individuato presunto gestore. Afghanistan, si scava tra le macerie. Us Open, derby azzurro Sinner-Musetti.

02 Set 2025 - 18:38
01:48 

