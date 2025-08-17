Logo Tgcom24
Breaking News delle 16.00 | Anche Meloni a Washington con Zelensky

In questa edizione: Anche Meloni a Washington con Zelensky, Zelensky: vogliamo garanzie di sicurezza, Sciopero, tensioni e Netanyahu contestato, Leone XIV: "Preghiamo per la pace", Pippo Baudo, da domani la camera ardente, Coppa Italia: su Canale 5 c'è il Milan.

17 Ago 2025 - 16:17
