Breaking News delle 14.00 | Zelensky: "Mosca non lavora per la pace"

In questa edizione: Zelensky: "Mosca non lavora per la pace", Gaza, indagine Onu sull'uccisione dei reporter, Auto pirata, fermati 4 minori in un campo rom, Garlasco, Procura: contaminazione in autopsia, Inflazione, carrello della spesa più caro, Tennis, Sinner agli ottavi contro Mannarino.

12 Ago 2025 - 14:30
