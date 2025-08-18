Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Zelensky, Meloni e leader Ue a Washington

In questa edizione: Zelensky, Meloni e leader Ue a Washington. Nuovi raid in Ucraina. Israele approva piano per evacuare Gaza City. Bolzano, il batterio era nel dispenser. Olbia, bloccato col taser muore in ambulanza. Pippo Baudo, oggi e domani la camera ardente.

18 Ago 2025 - 14:30
02:00 

