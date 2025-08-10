Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Zelensky: la fine del conflitto sia giusta

In questa edizione: Zelensky: la fine del conflitto sia giusta, Oggi consiglio Onu su piano di Tel Aviv, Papa Leone: siate sentinelle di pace, Incendio Vesuvio, la Procura apre fascicolo, West Nile, ottava vittima nel Lazio, Cincinnati, oggi in campo Paolini e Bronzetti

10 Ago 2025 - 14:15
