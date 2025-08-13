Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Zelensky a Berlino per il vertice Trump-Ue

In questa edizione: Zelensky a Berlino per il vertice Trump-Ue, In arrivo in Italia 31 bambini palestinesi, Auto pirata, rom minorenni tornano al campo, Botulino, Iss: 1300 casi dal 2001 a oggi, Marina di Massa, in moto fugge all'alt e muore, Caso Donnarumma in rotta con il Psg.

13 Ago 2025 - 14:29
