Breaking News delle 14.00 | Xi Jinping: il mondo è davanti a una scelta

In questa edizione: Xi Jinping: il mondo è davanti a una scelta. Lavrov: riconoscere i territori in Ucraina. Attacco israeliano in Libano contro Unifil. Migranti, 655 sbarcati in 48 ore. Istat, mercato immobiliare in crescita. Tennis, cresce l'attesa per Sinner-Musetti.

03 Set 2025 - 15:33
02:05 

