Breaking News delle 14.00 | Viaggio di Trump in Asia, dazi e affari

In questa edizione: Viaggio di Trump in Asia, dazi e affari, Ucraina, missili di Kiev su Belgorod, "Il mondo cambia, l'Ue stia al passo", Schianto fatale a Roma, ipotesi gara tra auto, Torna l'ora solare, lancette indietro, Serie A, stasera Cremonese-Atalanta

25 Ott 2025 - 14:31
