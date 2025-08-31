Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Vertice a est, Putin da Xi

In questa edizione: Vertice a est, Putin da Xi. Nuovi attacchi su Gaza, pace lontana. Droni su Ucraina, colpiti impianti energetici. Da Barcellona nuova flotta aiuti verso Gaza. In 10mila al corteo Pro Pal a Venezia. Sinner batte Shapovalov e vola agli ottavi.

31 Ago 2025 - 15:01
