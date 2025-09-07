Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Vaticano, Acutis e Frassati sono santi

In questa edizione: Vaticano, Acutis e Frassati sono santi, Attacco su Kiev, colpito palazzo del governo, Il saluto ad Armani, continua l'omaggio, Bassano del Grappa, accoltellata dal marito, Medioriente, attacco a Gaza City, Domenica da sogno Italia protagonista

07 Set 2025 - 14:22
01:57 

