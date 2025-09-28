Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Ucraina, massiccio attacco di droni russi

In questa edizione: Ucraina, massiccio attacco di droni russi. Tajani: Putin non attaccherà il nostro paese. Papa: interi popoli piegati dalle guerre. Elezioni parlamentari in corso in Moldavia. Regionali, Marche e Val d'Aosta alle urne. Moto GP, Marc Marquez campione del mondo.

28 Set 2025 - 14:18
01:47 

