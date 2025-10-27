Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Trump in Giappone accolto dall'Imperatore

In questa edizione: Trump in Giappone accolto dall'Imperatore. Putin sul super missile: "Arma invincibile". Gaza, Israele revocherà lo stato di emergenza. Orban in Vaticano da Papa Leone XIV. Mattarella, "Diritto alla salute è universale". Juventus, ufficiale l'esonero di Tudor.

27 Ott 2025 - 14:38
01:55 