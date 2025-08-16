Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Trump: da Putin no alla tregua ma pace globale

In questa edizione: Trump: da Putin no alla tregua ma pace globale. Ue unita: Mosca non può porre veti. Da Hamas spiragli di accordi per gli ostaggi. Rimini, 21enne trovato morto sulla spiaggia. Donna uccide compagno 73enne malato da tempo. Maltempo, due dispersi a Bolsena.

16 Ago 2025 - 15:27
