Breaking News delle 14.00 | Scontri Pro Pal a Milano, 5 gli arrestati

In questa edizione: Scontri Pro Pal a Milano, 5 gli arrestati. A Ischia strade allagate e auto sommerse. Droni su Oslo e Copenaghen, Ue accusa Mosca. Salis, respinta richiesta revoca immunità. Trump firma ordine esecutivo contro Antifa. Serie A, Napoli in testa dopo il 3-2 sul Pisa.

23 Set 2025 - 15:09
01:43 

