Breaking News delle 14.00 | Pizzaballa: "La Chiesa resta a Gaza city"

In questa edizione: Pizzaballa: "La Chiesa resta a Gaza city". Giravolta di Trump: "Zelensky un venditore". Metsola: Draghi ha ragione, serve cambiamento. Nas sequestrano conserve a rischio botulino. Alessia Pifferi, perizia: capace di intendere. Us Open, il ritorno di Sinner contro Kopriva.

26 Ago 2025 - 14:35
