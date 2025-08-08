Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Onu: Israele fermi subito il piano su Gaza

In questa edizione: Onu: Israele fermi subito il piano su Gaza, "Ipotesi Roma per vertice Trump-Putin", Il mondo scosso dai dazi di Trump, Altra vittima per intossicazione da Botulino, Violenta 2 minorenni: fermato 40enne, Tennis, domani torna in campo Jannik Sinner.

08 Ago 2025 - 14:19
