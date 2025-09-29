Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Netanyahu da Trump per il piano di pace

In questa edizione: Netanyahu da Trump per il piano di pace, Elezioni in Moldavia, vince partito Filo-Eu, Mattarella ricorda l'eccidio di Marzabotto, Regionali, urne aperte fino alle 15 nelle Marche, Sterminò la famiglia a Paderno: "Era lucido", Tennis: Sinner in semifinale a Pechino

29 Set 2025 - 14:33
02:06 

