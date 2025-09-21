Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Meloni: "Tante minacce, ma non abbiamo paura"

In questa edizione: Meloni: "Tante minacce, ma non abbiamo paura". Salvini: "Mai i nostri figli in Ucraina". Netanyahu: "Combatteremo i sì alla Palestina". Il Papa: "Non c'è futuro nella vendetta". Travolte e uccise, arrestato il conducente. Derby alla Roma, nuovo flop della Ferrari.

21 Set 2025 - 17:17
02:06 

