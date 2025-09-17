Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Medio Oriente, in 400mila in fuga da Gaza City

In questa edizione: Medio Oriente, in 400mila in fuga da Gaza City, Metsola a Kiev omaggia i caduti in guerra, Trump a Londra ricevuto con picchetto d'onore, Inflazione eurozona: limata al 2% ad agosto, Maddie: mancano prove, libero il sospettato, Champions: oggi sfida Inter-Ajax.

17 Set 2025 - 14:23
01:55 

