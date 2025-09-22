Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Maltempo, una dispersa nell'alessandrino

In questa edizione: Maltempo, una dispersa nell'alessandrino. Gli scioperi pro-Gaza bloccano l'Italia. Oggi assemblea Onu, a Ny attesa Meloni. Il Papa: "Terra Santa dilaniata dall'odio". Mef: soddisfazione per il pil 2023 all'1%. Serie A: Napoli-Pisa chiude quarta giornata.

22 Set 2025 - 15:54
01:59 

