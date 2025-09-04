Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Lutto in Portogallo, 17 morti per la funivia

In questa edizione: Lutto in Portogallo, 17 morti per la funivia. Trump: Putin-Zelensky non sono ancora pronti. Ucraina, al via la riunione dei volenterosi. Hamas si dice pronta ad accordo su ostaggi. Viterbo, sventato attentato: due arresti. Napoli, uccide il marito: arrestata.

04 Set 2025 - 14:33
01:59 

