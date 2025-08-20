Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Katz richiama 60 mila riservisti

In questa edizione: Katz richiama 60 mila riservisti. Trump ottimista per l'incontro Putin-Zelensky. Enna, auto nel torrente: morto il conducente. Scontro tra regionale e treno merci: 2 feriti. Pippo Baudo, oggi l'ultimo saluto. Lagarde: economia in frenata con i dazi.

20 Ago 2025 - 14:18
