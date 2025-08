Breaking News delle 14.00 | Giubileo: Roma invasa dai giovani

In questa edizione: Giubileo: Roma invasa dai giovani, Strage di Bologna, famiglie contro il governo, Trump-Russia, muro contro muro, Israele, Witkoff con i parenti degli ostaggi, Valtellina: ex professoressa uccisa in casa, Primo sabato di grandi partenze.