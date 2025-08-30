Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Gaza, un milione di palestinesi in fuga

In questa edizione: Gaza, un milione di palestinesi in fuga, Zelensky: con la Russia servono fatti concreti, Trump: "Le tariffe restano in vigore", Modena, giovane accoltella genitori e sorella, Tommaso Onofri, scarcerato uno dei rapitori, Serie A, oggi quattro partite

30 Ago 2025 - 14:16
02:00 

