Breaking News delle 14.00 | Gaza, allarme Unicef: 12mila bimbi malnutriti

In questa edizione: Gaza, allarme Unicef: 12mila bimbi malnutriti. Ucraina, oggi riunione di emergenza Ue. West Nile, sale il bilancio delle vittime. Incendio sul Vesuvio, tre fronti ancora attivi. Stretta per chi getta rifiuti dalle auto.
