Breaking News delle 14.00 | Gaza, allarme Unicef: 12mila bimbi malnutriti

In questa edizione: Gaza, allarme Unicef: 12mila bimbi malnutriti. Ucraina, oggi riunione di emergenza Ue. West Nile, sale il bilancio delle vittime. Incendio sul Vesuvio, tre fronti ancora attivi. Stretta per chi getta rifiuti dalle auto.

11 Ago 2025 - 14:35
01:38 

