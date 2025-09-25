Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Flotilla attaccata, Crosetto: "Inaccetabile"

In questa edizione: Flotilla attaccata, Crosetto: "Inaccetabile". Meloni all'Onu: "Israele ha superato il limite". Caos droni: riaperti scali in Danimarca. Omicidio Cinzia Pinna: si indaga sul movente. Parigi, condannato a 5 anni Sarkozy. Calcio, Roma vince 2-1 in casa del Nizza.

25 Set 2025 - 15:38
02:06 

