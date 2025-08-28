Logo Tgcom24
Breaking News delle 14.00 | Attacco Kiev, Kallas convoca inviato di Mosca

In questa edizione: Attacco Kiev, Kallas convoca inviato di Mosca, Chigi, oggi Cdm e vertice sull'Ucraina, Spesa militare, tutti gli alleati Nato al 2%, Istat, cala la fiducia dei consumatori, Il sito sessista chiude dopo le denunce, Us Open, oggi in campo Sinner contro Popyrin.

28 Ago 2025 - 14:20
01:53 

