Breaking News delle 14.00 | Anche Meloni a Washington con Zelensky

In questa edizione: Anche Meloni a Washington con Zelensky. Tensione a Tel Aviv, scioperi e arresti. Il Papa: "Preghiamo per gli sforzi di pace". Pippo Baudo, da domani la camera ardente. Milano: difende la sorella, uccide il cognato. Sinner-Alcaraz, nuova sfida a Cincinnati.
