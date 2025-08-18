Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Zelensky e Meloni a Washington

In questa edizione: Zelensky e Meloni a Washington. Droni russi su Kharkiv: 5 morti. Israele, 2 milioni in piazza contro il governo. Olbia, muore dopo un colpo di taser. L'omaggio della gente a Pippo Baudo. Milan tutto ok, stasera Sinner-Alcaraz

18 Ago 2025 - 11:37
