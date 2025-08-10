Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Vertice Trump-Putin, niente pace senza Kiev

In questa edizione: Vertice Trump-Putin, niente pace senza Kiev, Gaza, oggi riunione d'emergenza all'Onu, Roghi sul Vesuvio, mobilitazione nazionale, Morti per botulino, indagati due medici, Incidente a Viterbo, muoiono marito e moglie, Sinner a Cincinnati debutto su velluto

10 Ago 2025 - 11:11
02:02 

