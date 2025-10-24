Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Ucraina: Ue con Kiev, asset russi congelati

In questa edizione: Ucraina: Ue con Kiev, asset russi congelati. Trump condanna piano annessione Cisgiordania. Femminicidio Ronchi, confessione e video choc. Manovra, tensione tra Tajani e Salvini. Usa, scandalo scommesse illegali in Nba. Calcio, delusione per Roma-Viktoria Plzen 1-2

24 Ott 2025 - 11:36
01:55 