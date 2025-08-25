Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Ucraina, Trump: stop alla carneficina

In questa edizione: Ucraina, Trump: stop alla carneficina, Morto volontario italiano disperso in Ucraina, Israele attacca gli houthi in Yemen, Ocean Viking: spari Libia contro nostra nave, Calabria, 30 persone intossicate dopo pranzo, Serie A, vittoria per Como e Juventus

25 Ago 2025 - 11:32
02:08 

