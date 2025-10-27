Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Ucraina, Putin testa nuovo super missile

In questa edizione: Ucraina, Putin testa nuovo super missile, Attacco in Libano, "Droni Idf sui caschi blu", Usa-Cina, accordo sui dazi, "Guidatore negativo a test droga e alcol", Argentina, Milei trionfa alle elezioni, Serie A, Lazio batte Juventus 1-0

27 Ott 2025 - 11:07
02:06 