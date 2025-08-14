Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Trump prepara il vertice con Putin

In questa edizione: Trump prepara il vertice con Putin, In Italia i bambini malati di Gaza, Strage a Lampedusa, si cercano i dispersi, Il braccialetto non funziona, l'ex uccide, Maxi incendio a Grosseto, ripartono i treni, Il Paris Sg si prende anche la Supercoppa.

14 Ago 2025 - 11:14
02:04 

