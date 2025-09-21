Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Trump, avviso alla Ue sul petrolio russo

In questa edizione: Trump, avviso alla Ue sul petrolio russo. Gran Bretagna pronta a riconoscere Palestina. Vannacci: noi gli eredi di Kirk. Lecco: due ragazze travolte e uccise. Roma, "mezzogiorno di fuoco" col derby. Master Iulm, ultimi giorni per iscriversi.

21 Set 2025 - 11:08
