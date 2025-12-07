Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | "Strategia Usa su Ue in linea con Mosca"

In questa edizione: "Strategia Usa su Ue in linea con Mosca". L'Ue risponde all'attacco di Trump. Ucraina, allarme dell'Aiea su Chernobyl. Naufragio a Creta, 17 migranti morti. India, rogo in discoteca: 25 vittime. Serie A, l'Inter in vetta alla classifica.

07 Dic 2025 - 11:24
