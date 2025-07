Breaking News delle 11.00 | Sparatoria New York, 27enne uccide 4 persone

In questa edizione: Sparatoria New York, 27enne uccide 4 persone, Accordo dazi, Parigi: "Giorno buio per l'Ue", Milano, famiglia ebrea aggredita in autogrill, Ex Ilva, sindaco di Taranto si dimette, Cina, forti piogge e alluvioni a Pechino, Mondiali di nuoto, argento per Martinenghi.