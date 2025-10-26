Breaking News delle 11.00 | "Se occupazione finirà consegneremo armi"

In questa edizione: "Se occupazione finirà consegneremo armi". Manovra, Landini evoca lo sciopero. La terra trema ad Avellino. Sparatoria Pennsylvania, un morto e sei feriti. Furto al Louvre, due arresti. Il Napoli batte l'Inter e torna in vetta.