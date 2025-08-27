Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Proteste Tel Aviv mentre proseguono attacchi

In questa edizione: Proteste Tel Aviv mentre proseguono attacchi. Russia-Ucraina: Usa pronti a sostenere Kiev. Meeting di Rimini, oggi il giorno di Meloni. West Nile, primo decesso in Veneto. Stupro parco Roma, confessa il 26enne fermato. Sinner batte Kopriva, domani sfida Popyrin.

27 Ago 2025 - 11:07
