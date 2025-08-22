Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | "Ostaggi liberi o distruggiamo tutto"

In questa edizione: "Ostaggi liberi o distruggiamo tutto". Ucraina, il passo indietro di Trump. Accordi su dazi, no al 15% per acciaio e vino. Monte Rosa, salvati i due alpinisti. Controesodo, weekend da bollino rosso. Fiorentina ok in coppa, domani è Serie A.

22 Ago 2025 - 11:12
01:52 

