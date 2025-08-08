Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Netanyahu: via libera all'occupazione di Gaza

In questa edizione: Netanyahu: via libera all'occupazione di Gaza, Cremlino conferma il vertice Putin-Trump, Dazi, apertura contrastata per Borse europee, Agguato contro soccorritore, ucciso 51enne, Morte Simona Cinà, oggi i funerali, Tennis, domani torna in campo Jannik Sinner.

08 Ago 2025 - 11:11
