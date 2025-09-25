Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Meloni all'Onu: "Israele ha superato il limite"

In questa edizione: Meloni all'Onu: "Israele ha superato il limite". Flotilla, Crosetto riferisce alla Camera. Zelensky: "Russia vuole espandere la guerra". Morte Cinzia Pinna, 41enne confessa omicidio. Ponte Messina, interviene la Corte dei Conti. Europa League, buona la prima per la Roma.

25 Set 2025 - 12:20
02:03 

