Breaking News delle 11.00 | Massiccio attacco russo su Kiev

In questa edizione: Massiccio attacco russo su Kiev, Gaza, Cnn: dai filmati due raid su ospedale, Minneapolis: spara a messa, morti due bambini, Sito sessista, rubate anche foto di politiche, Maltempo, torna l'allerta al nord Italia, Tennis, stasera Sinner in campo con Popyrin.

28 Ago 2025 - 11:14
