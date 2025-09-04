Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Lisbona, 16 morti per schianto funicolare

In questa edizione: Lisbona, 16 morti per schianto funicolare. Trump: Zelensky-Putin non ancora pronti. Bombe a Gaza, almeno 20 morti nella notte. Viterbo, sventato attacco durante Santa Rosa. Napoli, uccide marito per difendersi. US Open: Sinner piega Musetti in 3 set.

04 Set 2025 - 11:28
