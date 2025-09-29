Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | La Flotilla sempre più vicina a Gaza

In questa edizione: La Flotilla sempre più vicina a Gaza, Meloni sente Trump: focus su Medio Oriente, Elezioni in Moldavia: vince partito pro-Ue, Regionali: attesi esiti Val d'Aosta e Marche, Sparatoria Michigan: si contano 4 vittime, Calcio, Milan batte Napoli 2-1.

29 Set 2025 - 11:09
