Breaking News delle 11.00 | Gaza in fiamme, bombardamenti nella notte

In questa edizione: Gaza in fiamme, bombardamenti nella notte, Trump a Londra, telefonata con Von Der Leyen, Metsola a Kiev per incontrare Zelensky, Separazione delle carriere: ok della Camera, Presunto killer Kirk, chiesta pena di morte, Champions: oggi Atalanta-Psg

17 Set 2025 - 11:09
