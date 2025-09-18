Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Gaza, bombe vicino a ospedali: 83 morti

In questa edizione: Gaza, bombe vicino a ospedali: 83 morti, Oggi l'incontro Trump-Starmer a Chequers, Usa, Federal Reserve taglia tassi dello 0,25%, Filippo Turetta aggredito in carcere a Verona, A Milano violentata dopo incontro sui social, Champions, stasera Manchester City-Napoli.

18 Set 2025 - 11:13
