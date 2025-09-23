Logo Tgcom24
Breaking News delle 11.00 | Gaza, assalto alla Centrale di Milano

In questa edizione: Gaza, assalto alla Centrale di Milano. Summit Onu, Meloni atterrata a New York. Caos droni, riaperto spazio aereo a Oslo. Incidente sul lavoro, morto operaio. Serie A, Napoli soffre ma la spunta. Master Iulm, ultimi giorni per iscriversi.

23 Set 2025 - 11:52
