Breaking News delle 11.00 | Garlasco: indagato l'ex procuratore di Pavia

In questa edizione: Garlasco: indagato l'ex procuratore di Pavia. Nato-Russia: escalation nei cieli. Gaza, Flotilla respinge mediazione italiana. Sarkozy condannato: "In cella a testa alta". Delitto Pinna: si cerca ancora il movente. Europa League: Bologna perde a Birmingham.

26 Set 2025 - 11:12
